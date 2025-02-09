شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس منح عمر الساعي فرصة المشاركة أساسياً مع الأهلي أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر ، على منح عمر الساعي لاعب خط وسط الفريق فرصة الظهور فى مباراة غزل المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري ، وجلس عمر الساعى على مقاعد البدلاء فى مباراة بتروجت الأخيرة التي فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف ولم يشارك.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.

من ناحية أخرى، أبدى السويسري مارسيل كولر سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على بتروجت بهدفين لهدف خلال المباراة التي أقيمت مساء الخميس، وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي، :لعبنا شوطًا أول بشكل مميز، رغم الأخطاء وإهدار العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة".

وأضاف كولر، "درسنا بتروجت بشكل جيد، ونعلم أن المنافس يتميز بالدفاع القوي، وهو ما ظهر في المباريات التي خاضها.. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، وخلال جلسة الاستراحة تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم باستغلال الفرص والتركيز القوي".

واصل كولر، "في الشوط الثاني أضفنا الهدف الثاني، وحققنا هدفنا بالفوز بالمباراة، وأكد المدير الفني أن إمام عاشور سجل هدفًا بشكل رائع، وكان بإمكانه إضافة المزيد، وأشاد بقدرات عاشور ولغة التفاهم وبينه وبين جراديشار".

وعلى مستوى الأداء التحكيمى قال كولر، "الحكام المصريون جيدون ومستواهم يزداد تحسنا يوما تلو الآخر، وإمام لا يحتاج حماية منفردة من الحكام، عاشور تعرض لضربة في المباراة على قدمه ظهرت آثارها عليه، لكن لا توجد معلومة دقيقة عن إصابة أو إذا كان هذا مجرد إرهاق".