شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس الاستعداد لمواجهة فاركو المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة، ويعمل الجهاز الفني على تجهيز جميع المصابين واستعادة أكبر عدد من الغيابات، وأبرزهم عبد الله السعيد الذى مازال يواصل التأهيل بسبب آلام أسفل الظهر وشد في عضلة السمانة، وعمر جابر بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمود الونش بسبب آلام البطن وارتفاع درجات الحرارة، أحمد حمدي لمواصلة التأهيل، ومحمود جهاد الوافد الجديد الذى تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مواجهة الإسماعيلي.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك، على مدار الأيام المقبلة، بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات فاركو؛ لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

تُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.