شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدخل معسكراً 20 فبراير ويبحث عن وديات أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، يوم 20 فبراير الجاري موعداً لخوض معسكر الفريق المقبل ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا للشباب فى كوت ديفوار أبريل المقبل.

ويكثف مسئولو منتخب الشباب اتصالاتهم ومحاولاتهم لإقامة مباراتين وديتين مع منتخب أفريقى خلال المعسكر، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

ويفاضل منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه بين الإمارات وتركيا لمواجهة أحدهما ودياً في شهر فبراير الجاري، استعداداً لأمم أفريقيا في أبريل المقبل.

ويرغب أسامة نبيه وأحمد الكاس، المديران الفنيان لمنتخبى الشباب والناشئين، فى حسم موعد قرعة أمم أفريقيا للشباب والناشئين حتى تتضح الصورة بشأن برنامج الإعداد للبطولتين، وتحديد أطراف المباريات الودية خلال الفترة المقبلة.

وتلقى منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، دعوة لخوض مباراة ودية أمام الإمارات في الفترة المقبلة، ويتوقف تحديد موعد ومكان الودية على موافقة الجهاز الفني عليها.

وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه من اتحاد الكرة وإدارة المنتخبات واللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني للجبلاية، ضرورة الاتفاق على مباريات ودية مع منتخبات أفريقيا خلال معسكري المنتخب المقبلين.

واتفق نبيه، مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة معسكرين لشباب الفراعنة قبل أمم أفريقيا المقرر لها شهر أبريل المقبل في كوت ديفوار.