شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يجهز أحمد شريف لقيادة الهجوم أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أحمد خطاب، المدير الفنى لفريق فاركو، أحمد شريف للعودة مرة أخرى لقيادة الهجوم فى مواجهة الزمالك المقبلة، بجانب عمرو ناصر الذى تألق خلال المباريات الماضية، وأصبح منافساً على هداف الدورى، بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف فى وصافة الهدافين.

ويرغب المدير الفنى لفاركو فى وجود حلول كثيرة على دكة البدلاء للاستعانة بها فى أى وقت خلال المباريات حتى تكون هناك خيارات عديدة فى اللقاءات المقبلة.

مباراة الزمالك وفاركو تقام فى الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.