شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر وطبيب الأهلي لحسم موقف المصابين قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلى، جلسة خلال الساعات المقبلة مع طبيب الفريق؛ لبحث موقف المصابين من مباراة غزل المحلة، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل كولر فى الوقوف على تطورات انتهاء المصابين من برامجهم التأهيلية أملا في الاستعانة بأحدهم في مباراة غزل المحلة، لاسيما طاهر محمد طاهر الذى يُعد أقرب المصابين المُرشحين للعودة للمباريات وإن كان هذا سيتحدد خلال الساعات المقبلة.

ويعانى الأهلى من العديد من الغيابات على رأسها عمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وأشرف داري وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي بجانب كريم فؤاد.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.