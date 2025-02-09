شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يشارك فى التدريبات الجماعية للمصري نهاية الأسبوع الجاري والان مع تفاصيل الخبر

يعود ميدو جابر ، صانع ألعاب النادي المصري ، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي المصري بقيادة الدكتور محمود الشحات، نهاية الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية للتأكد من تمام عملية التئام الكسر فى مشط القدم، بعد إصابته بشرخ فى المشطية الخارجية (الخامسة) للقدم اليمنى، خلال مشاركته مع فريقه أمام بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة التي جمعت الفريقين بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

من ناحية أخرى، اكتملت قائمة أجانب النادي المصري بعد انضمام النيجيري جون إيبوكا إلى الفريق قادماً من سيراميكا لدعم خط هجوم النادي البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتضم قائمة الأجانب في النادي المصري كلا من، الجزائري عبد الرحيم دغموم، السنغالي بابا بادجي، البنيني أتدجيكو سامادو، النيجيري جون إيبوكا، والتونسي فخر الدين بن يوسف، فيما استمر قيد ليتسويل أمانونكا تحت السن.

ويترقب السنغالي بابا بادجي حسم مصيره مع الفريق البورسعيدي، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستغناء عن اللاعب وضم لاعب أجنبي آخر، ويترقب المصري وصول أي عرض لضم اللاعب لمناقشته قبل غلق باب القيد يوم السبت المقبل.

وكان المصري تأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على وادي دجلة في دور الـ 32 بهدف نظيف سجله خالد الغندور لاعب الفريق البورسعيدي، ليضرب موعداً في ثمن النهائي مع البنك الأهلي.