شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية فى الجولة الـ21 لدورى المحترفين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دورى المحترفين بمباريات غاية في القوة والندية، بعدما دخلت المسابقة مرحلة الجد، وأصبح لكل نقطة حسابها الخاص، سواء في القمة التى يتصارع فيها خمسة أندية يصعد منها ثلاثة لدورى الأضواء، أو في منطقة الهبوط والذى سيهبط منه ثلاثة أندية للقسم الثانى ب.

مباريات الجولة الـ21 من دورى المحترفين

• سبورتنج – بلدية المحلة 3 م الأحد

• الداخلية – المقاولون الأحد 3 م

• القناة – السويس الأحد 3 م

• أبو قير – راية الأحد 3 م

• لافيينا – دجلة الأحد 3 م

• وى – بترول أسيوط الأحد 3 م

• الكهرباء – أسوان الأحد 3 م

• السكة الحديد – المنصورة الأحد 5.30 م

فى الوقت نفسه تختتم مباريات الجولة الحادية والعشرين غدا الإثنين بمواجهتين، حيث يستضيف طنطا على ملعبه نظيره بروكسى فى لقاء متكافئ يسعى فيه أبناء السيد البدوى للعودة لطريق الإنتصارات من جديد بعد غياب، كما تختتم الجولة فى الخامسة والنصف بمواجهة الترسانة نظيره ديروط فى المباراة الأولى لأحمد عبد المقصود كمدير فنيا للشواكيش .

