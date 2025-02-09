الامارات | «هاتريك» لخيول «غودولفين» في الأمسية 11 لـ «كرنفال سباقات دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول فريق غودولفين العالمي ثلاثة انتصارات من أصل الأشواط الثمانية، التي امتدت عليها الأمسية الـ11 في موسم «كرنفال سباقات دبي» الذي جرى أول من أمس، على مضمار «ميدان» في دبي، ورعته «عزيزي للتطوير العقاري» بإجمالي جوائز بلغت 1.9 مليون درهم، وتنافس على ألقابه 109 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وجاء الانتصار الأبرز لخيول غودولفين مع الجواد «أريبيان لايت» بإشراف المدرب شارلي أبلبي، بفوزه في الشوط الخامس والرئيس (لورد غليترز هانديكاب) المخصص لخيول فئة التكافؤ، بجوائز بلغت 350 ألف درهم، بعدما قاده الفارس وليام بيوك لقطع خط نهاية مسار السباق الذي امتد لمسافة 1800 متر عشبي، بالمركز الأول، في زمن بلغ دقيقة و47 ثانية و85 جزءاً من الثانية.

وافتتح الجواد «سيمبول أوف أونر» بإشراف المدرب شارلي أبلبي، أول انتصارات فريق «غودولفين» بفوزه بالشوط الثالث (دبي تروفي) المخصص لخيول ثلاث سنوات لمسافة 1200 متر، وبلغت جوائزه 350 ألف درهم، بقطعه خط النهاية - بقيادة فارسه وليام بيوك - في زمن بلغ دقيقة وثماني ثوان و27 جزءاً من الثانية.

وسجل الشوط الثامن والختامي «فازيراباد هانديكاب» الذي امتد لمسافة 2410 أمتار، بجوائز بلغت 300 ألف درهم، ثالث انتصارات فريق «غودولفين»، بفوز الجواد «رويال باور» بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة مايكل بارزالونا بالمركز الأول في زمن بلغ دقيقتين و29 ثانية و92 جزءاً من الثانية.

نجم الشوط الأول

وافتتح الحفل بسباق التكافؤ «عزيزي فينيس» لمسافة 1600 على المضمار العشبي، بجوائز بلغت 175 ألف درهم، وتوج باللقب «فولك فيستيفال» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس بيرناردو بينيرو، وحقق فوزه في زمن بلغ دقيقة و35 ثانية و95 جزءاً من الثانية.

«ساند ستور».. الانتصار الثاني

واستقطب الشوط الثاني 16 خيلاً لم يسبق لها الفوز في سباقين، وامتد لمسافة 1600 متر على المسار الرملي، بجوائز بلغت 110 آلاف درهم، وتوج بلقبه الجواد «ساند ستورم إيه إيه» المملوك لـ«جو جيليس وبيتي جيليس»، بإشراف المدرب إرنست أورتيل، وقيادة الفارس تاغ أوشيه، محققاً زمن بلغ دقيقة و49 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية.

«مون بليد» يتألق في الرابع

وشارك في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، 14 خيلاً من الخيول التي لم يسبق لها الفوز بسباقين، تنافست على إجمالي جوائز بلغ 175 ألف درهم، وكان أبرزها المهر «مون بليد»، بإشراف مالكه ومدربه مروان البيضائي، وقاده الفارس أدري دير فرز، لتحقيق المركز الأول، في زمن بلغ دقيقة و38 ثانية، و45 جزءاً من الثانية.

الأسرع في «عزيزي ريفيرا»

وانتزع الجواد «باور مود» لمالكه أبوبكر كادورا، بإشراف بوبات سيمار، لقب بطولة السرعة (عزيزي ريفيرا) التي جرت في الشوط السادس لمسافة 1200 متر على المسار العشبي، بجوائز بلغت 190 ألف درهم، بعدما قاده الفارس تاج أوشي، لتحقيق الفوز في زمن بلغ دقيقة وتسع ثوان وأربعة أجزاء من الثانية.

بطولة «إعمار الجنوب»

وانتزع الجواد «اليابري» لجمعة الجنيبي، بإشراف المدرب مصبح المهيري، لقب بطولة «إعمار الجنوب» المخصصة لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 2000 متر، وجوائز بلغت 300 ألف درهم، بعدما قاده الفارس ريتشارد مولن، لحصد الفوز في زمن بلغ دقيقتين وأربع ثواني و87 جزءاً من الثانية.