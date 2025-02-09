الامارات | 15 تصدياً تمنح المنذري الإعجاب.. وتنتزع لكلباء 4 نقاط ذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد حارس مرمى كلباء والمنتخب الوطني سابقاً، سلطان المنذري، فريقه إلى انتزاع أربع نقاط ثمينة وصعبة بعد تصدّيه لـ15 فرصة سانحة للتسجيل من مجموع 50 هجمة أمام الوصل والشارقة، في الجولتين الـ14 والـ15 على التوالي من دوري أدنوك للمحترفين، إذ أسفرت الأولى عن التعادل السلبي، فيما فاز «النمور» على «الملك» 2-1.

وقال المنذري لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بالمردود الفني المتميز الذي قدّمته في كلتا المباراتين، ودعم إدارة نادي كلباء لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، ودعم الجمهور الذي حضر بقوة وساند دون توقف، وكان سبباً مباشراً للنتيجتين المهمتين، وأيضاً وقف وراء تألقي خلال المواجهتين».

وأوضح: «نجحنا في حصد أربع نقاط لم تكن متوقعة بشكل كبير من الشارع الرياضي، لما يتمتع به الوصل والشارقة من طموح وعناصر مميزة، ما جعله تحدياً كبيراً للاعبي (النمور)، واستثمرنا الثقة العالية التي يتمتع بها الفريق لعبور التحدي، وشخصياً أخذت على عاتقي هذا التحدي الكبير بتقديم أفضل مردود ممكن لدعم جهود لاعبي الفريق».

وأضاف: «مدرب الحراس البرازيلي فابيو كان على ثقة عالية بأنني قادر على التصدي لهذا العدد من الكرات، وحدّثني بذلك قبل المباراة أمام الشارقة، بعد أن حدّد لي نقاط قوة الفريق المنافس».

وعن أصعب التصديات في مباراة الوصل، قال: «كانت كثيرة، لكنني أذكر منها تسديدة خيمينيز من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 التي تمكنت من صدّها بصعوبة لقوتها، كما أن التصدي لانفراد لاعب الشارقة الهولندي، تايرون كونراد، منتصف الشوط الأول كان سبباً مهماً في تحقيق الفوز، إضافة إلى أكثر من هجمة في آخر 10 دقائق من المباراة».

وختم: «طموحي ثابت وهو العودة إلى صفوف المنتخب الوطني، وقيادة كلباء لأفضل مركز في نهاية الموسم».

سلطان المنذري:

• طموحي العودة إلى صفوف المنتخب الوطني وقيادة كلباء لأفضل مركز في نهاية الموسم.

• مدرب الحراس البرازيلي فابيو كان واثقاً بقدرتي على التصدي لهذا العدد من الكرات.

• 50 هجمة شنّها لاعبو الوصل والشارقة على مرمى كلباء.. والمنذري أدى دوره بامتياز.