الامارات | بورغيني تظفر بـ «مرحلة الدار» من «طواف الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلت الإيطالية إليسا لونغو بورغيني صدارة الترتيب العام لطواف الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات 2025، بعد فوزها بـ«مرحلة الدار» في مدينة العين، أمس، لتقترب كثيراً من إحراز اللقب للمرة الثانية.

وهيمن فريق «الإمارات القابضة» على المرحلة الثالثة للطواف بفوز بورغيني ومواطنتها سيلفيا بيرسيكو بالمركزين الأول والثاني في المرحلة الجبلية الكلاسيكية.

وقطعت بورغيني، بطلة النسخة الأولى للطواف 2023، مسافة المرحلة (152 كم) بزمن قدره 3:56:31 ساعات، بفارق 35 ثانية عن زميلتها في الفريق بيرسيكو، وجاءت دراجة فريق «إيه جي إنشورانس سودال» كيمبرلي لي كورت من موريشيوس في المركز الثالث.