الأميرمولاي رشيد يسلم جوائز الحسن الثاني والأميرة للامريم للغولف

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط : ترأس الأمير مولاي رشيد،شقيق العاهل المغربي الملك محمد السادس،السبت،بالنادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط،حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة ال49 لجائزة الحسن الثاني،والدورة ال28 لكأس للا مريم،اللتين جرت أطوارهما تحت رعاية الملك محمد السادس من 3 إلى 8 فبراير الجاري.

والتحق الأمير مولاي رشيد بالمنصة الشرفية، حيث تقدم للسلام عليه كل من ألكسندرا أرماس، الرئيسة المديرة العامة للدوري الأوروبي للسيدات، و ميلر برادي، رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين، قبل أن يتابع نهاية منافسات جائزة الحسن الثاني.

بعد ذلك، سلم الأمير مولاي رشيد الجائزة الأولى لجائزة الحسن الثاني لمسابقة الأطفال والتي كانت من نصيب الفريق المتكون من المحترف السويدي بارنفيك جاسبر واللاعبين وصال الهالي وأمين أنكود ومحمد أغانيم.

كما سلم الجائزة الخاصة بالهواة والمحترفين (بروأم) والتي عاد لقبها لفريق الأمير مولاي رشيد المتكون من المحترف الجنوب إفريقي، إيرني إيلز، والمحترفة المغربية صوفيا الشريف الصقلي والهواة عمر الحجمري وكريم جسوس.

وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين، سلم الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لكأس الأميرة للا مريم للفائزة بالرتبة الأولى لهذه الدورة، المحترفة الإنجليزية كارا غينر.

كما سلم الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسن الثاني للمحترف الإسباني أنخيل ميغيل خيمينيس.

بعد ذلك، أخذت للامير صورة تذكارية مع الفائزين بجائزة الحسن الثاني وكأس الأميرة للا مريم.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح مصطفى الزين، النائب الأول المنتدب لرئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف، أن اللاعبين واللاعبات حققوا على مدى أسبوع إنجازات رائعة في منافسات جائزة الحسن الثاني ال49 وكأس الأميرة للا مريم ال28 المنظمتين تحت رعاية الملك محمد السادس. كما هنأ اللاعبات المغربيات على أدائهن المتميز، الذي يعكس التزام الجامعة بتكوين الخلف.

وأبرز الزين، في هذا الصدد، حضور وتشجيعات الجمهور، الذي ساهم بدوره في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية الكبرى.

من جانبها،عبرت ألكسندرا أرماس، الرئيسة المديرة العامة للدوري الأوروبي للسيدات، باسم جميع اللاعبات، عن سعادتهن بتدشين موسم الدوري الأوروبي للسيدات بمسالك النادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط.كما توجهت بخالص شكرها للأمير مولاي رشيد وجمعية جائزة الحسن الثاني والجامعة الملكية المغربية للغولف.

من جهة أخرى،عبر ميلر برادي،رئيس دوري الأبطال لرابطة اللاعبين المحترفين،عن امتنانه للملك محمد السادس بتفضله بمنح الرعاية السامية لجائزة الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف.

كما أشاد بحفاوة الاستقبال التي خصصت للمشاركين في جائزة الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف لجميع المدعويين، مشيرا إلى أن المسابقتين تقامان في أجواء تطبعها الروح الرياضية وروح التنافس والتميز الرياضي.

وشهدت دورة جائزة الحسن الثاني لهذه السنة مشاركة 66 لاعبا محترفا من بين ألمع نجوم اللعبة، ينتمون إلى 12 بلدا، من بينهم 11 لاعبا سبق لهم الفوز بلقب إحدى البطولات الكبرى وأحرزوا 16 لقبا من البطولات الأربع الكبرى.

أما كأس الأميرة للامريم، التي أضحت منذ 13 سنة محطة مهمة في الدوري الأوروبي للمحترفات، فتميزت هذه السنة بمشاركة 108 لاعبات من الدوري الأوروبي للسيدات، من بينهن السويسرية، كيارا تامبورليني، الفائزة بجائزة الاستحقاق في الدوري الأوروبي للسيدات سنة 2024.

كما سجلت المسابقة حضور خمس لاعبات مغربيات، تأتي في مقدمتهن إيناس لقلالش، حاملة العلم الوطني في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تعود بطموح أكبر بعد احتلالها المركز السابع في دورة 2024، ومها الحديوي، ممثلة المغرب مرتين في الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020)، والتي تدشن عامها الثاني عشر في الدوري الأوروبي للسيدات.