بطولة إسبانيا: تعادل مثير بين ريال وأتلتيكو في ديربي مدريد يبقى الصدارة على حالها

الرياص - اسماء السيد - مدريد : انتهت قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم بين ريال مدريد وضيفه أتلتيكو مدريد بالتعادل 1 1 السبت في ديربي مثير، فحافظ بذلك "الملكي" على صدارته بفارق نقطة عن جاره وملاحقه.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول مقابل 49 لجاره في المركز الثاني، ما يفسح في المجال أمام برشلونة ثالث الترتيب برصيد 45 نقطة أن يقترب منهما في حال انتصاره على مضيفه إشبيلية الأحد.

وفشل ريال في تحقيق انتصاره الأول على جاره في الدوري للمباراة الخامسة تواليا، تخللها أربعة تعادلات بالنتيجة عينها 1 1 وخسارة واحدة، علما أن آخر انتصار له في الديربي يعود إلى تاريخ 18 أيلول/سبتمبر 2022 بنتيجة 2 1 في ذهاب موسم 2022 2023 على ملعب أتلتيكو.

منح الأرجنتيني خوليان ألفاريس التقدم لفريقه (35 من ركلة جزاء)، وعادل النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة (50).

دانت الأفضلية بشكل نسبي للضيوف في بداية المباراة، فسدّد البرازيلي صامويل لينو كرة من على مشارف منطقة الجزاء جانبت القائم الأيسر (14).

ولم يتأخر ردّ أصحاب الأرض، بيد أن تسديدتي البرازيليين رودريغو (18) وفينيسيوس جونيور (20) أخطأتا المرمى كذلك.

وشهدت الدقيقة 32 أول منعرج في القمة، فبعد كرة عرضية لعبها خافي غالان من الجهة اليسرى، سقط لينو أرضا إثر احتكاك مع الفرنسي أوريليان تشواميني، فاحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، بعدما أظهرت الإعادة دهس الفرنسي على قدم البرازيلي.

ونجح ألفاريس في الدقيقة 35 بترجمة الركلة بنجاح، مانحا فريقه التقدم ومسجلا هدفه الأول في ديربي العاصمة والثاني له بالإجمال في مرمى "الملكي": واجهه خمس مرات، مرتين مع أتلتيكو في الدوري الإسباني، وثلاث مرات مع مانشستر سيتي الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا حيث أحرز هدفا في إياب نصف النهائي موسم 2022 2023.

وارتفع نسق المباراة بشكل واضح بعد الهدف، في ظل محاولات فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إعادة المواجهة إلى نقطة البداية، مقابل اعتماد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على الهجمات المرتدة بقيادة الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان ولينو.

وانتفض بطل إسبانيا وأوروبا في الشوط الثاني، وأعاد القمة إلى نقطة البداية عبر مبابي الذي تابع إلى داخل المرمى كرة تهيّأت أمامه بعد تسديدة لزميله الإنكليزي جود بيلينغهام تصدّى لها المدافع الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس، وذلك بعد عرضية رودريغو (50).

وردّت العارضة رأسية بيلينغهام من مسافة قريبة بعد عرضية فينيسيوس (52)، ثم تصدّى حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك لرأسية أخرى للإنكليزي بعد عرضية داني سيبايوس (57).

وعلى عكس المجريات، ومن هجمة مرتدة سريعة، وضع ألفاريس مواطنه جوليانو سيميوني في مواجهة المرمى بتمريرة متقنة، بيد أن الأخير أخطأ ترجمتها مسددا من مسافة قريبة باتجاه حارس مرمى البلجيكي تيبو كورتوا (60).

واستمر اكتساح أصحاب الأرض وسيطرتهم المطلقة مع مرور الدقائق، لكنهم اصطدموا ببراعة أوبلاك الذي تصدى لجميع محاولات أضلاع المثلث الهجومي مبابي وفينيسيوس ورودريغو بشكل خاص.

بلباو يواصل تألقه

وعزّز أتلتيك بلباو سلسلته الإيجابية في الدوري بتخطيه ضيفه جيرونا 3 0، محققا انتصاره الثامن مقابل ستة تعادلات في مبارياته الـ14 الأخيرة ضمن "لا ليغا".

ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع مبتعدا موقتا بفارق نقطة فقط عن برشلونة الثالث الذي يحلّ ضيفا على إشبيلية الأحد.

في المقابل، تجمّد رصيد جيرونا عند 31 نقطة في المركز السابع، متكبدا خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم والثالثة في آخر أربع مباريات.

ويدين فريق المدرب إرنستو فالفيردي بانتصاره الثاني عشر في الدوري إلى لاعب الوسط أويان سانسيت الذي أحرز هاتريك وصل بها إلى 12 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات.

وافتتح سانسيت التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 42، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل إكماله الثلاثية في الدقيقة 79.

وعاد فياريال بنقاط الفوز الثلاث من ميدان لاس بالماس 2 1، رافعا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس مقابل 23 نقطة لأصحاب الأرض في المركز الخامس عشر.

ويدين الفريق الأصفر بفوزه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم والثاني تواليا للثنائي أليكس باينا وأيوزي بيريس صاحبي الهدفين في الدقيقتين 53 و66 تواليا، فيما أحرز البديل مانويل فوستر هدف لاس بالماس الوحيد (84) والذي انقاد لخسارة رابعة في آخر خمس مباريات مقابل تعادل واحد.

وقلب سلتا فيغو تأخره أمام ضيفه ريال بيتيس إلى انتصار 3 2 محققا فوزه الثامن في الدوري ورافعا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 29 نقطة في المركز العاشر.

ومنح الوافد الجديد من مانشستر يونايتد الإنكليزي الجناح البرازيلي أنتوني التقدم للفريق الأندلسي في الدقيقة العاشرة محرزا هدفه الأول بقميص بيتيس، ثم أضاف دييغو يورنتي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين.