شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يشاركون فى بطولة بيتسبرج لرجال الاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق مساء الأربعاء المقبل، منافسات بطولة بيتسبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وتشهد البطولة مشاركة 4 لاعبين من مصر وهم: يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، عمر مسعد، ومحمد أبو الغار.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر فبراير الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ87 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع التاسع.

وكان الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، توجا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير الماضي، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.