شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع بندا يسمح له باستعادة مصطفى أبو الخير من المصرى مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 12:40 ص

حرص مسئولو النادي الأهلي على وضع بند في عقد بيع مصطفى أبو الخير لاعب وسط الفريق الشاب إلى المصري يسمح له باستعادة اللاعب بعد فترة معينة، نظير دفع ضعف المبلغ الذي حصل عليه نظير بيع لاعبه الشاب.

ووافق الأهلي على بيع مصطفى أبو الخير إلى المصري مقابل 2.5 مليون جنيه، ويحق له استعادة اللاعب بعد موسم ونصف نظير دفع 5 ملايين جنيه للنادي البورسعيدي، أي ضعف قيمة بيعه للمصري.

ورحل مصطفى أبو الخير عن الأهلي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن النادي المصري عبر حسابه على موقع فيس بوك، عن ضم لاعب الأهلي مصطفى أبو الخير بشكل رسمي بعد غلق باب القيد الشتوي، وكتب حساب المصري: النسور الخضُر تعزز صفوفها بموهبة استثنائية، مرحبًا بـ مصطفى أبو الخير في مدينة النسور.

ووقع مصطفى أبو الخير، لاعب وسط النادي الأهلي، عقود انتقاله إلى النادي المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك عقب خروجه من قائمة القلعة الحمراء.

ويدرس مسئولو النادي المصري إيقاف التعامل مع نادي بيراميدز، بعد فشل انتقال محمد رضا بوبو صانع ألعاب الفريق السماوي إلى المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري.