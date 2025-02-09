شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: الكولومبى أوسكار لوبيز الأقرب لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة، عن اقتراب الخبير الكولومبي السابق أوسكار لوبيز من رئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر: "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تواصل مع الحكم الكولومبي من أجل تولي مهمة رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة في الفترة القادمة".

وأضاف: "ماسيمو بوساكا مدير لجنة الحكام بالفيفا يتواجد في القاهرة لحضور معسكرات الحكام، وتم الاتفاق مع هاني أبو ريدة على الحكم أوسكار لرئاسة لجنة الحكام، وسيتم الإعلان قريبا حال الاتفاق على كافة التفاصيل بشكل رسمي".

وأرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر فيه عن أسباب تأخير التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي أثرت فى نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر، وتنذر بأزمات عديدة قادمة.

وطالب الأهلي بسرعة وفاء اتحاد الكرة، بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة، مع توفير عوامل تساعده على النجاح، كما طلب النادي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك المقرر لها 22 فبراير الجاري في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوروبية.