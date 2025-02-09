شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مصدق يكشف كواليس انتقاله للزمالك.. ويؤكد: سيرتدى القميص 15 محليا و29 قاريا والان مع تفاصيل الخبر

أكد سالم محمد سالم وكيل المدافع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع الزمالك الجديد، أنه قام بترشيح العديد من اللاعبين، وكانت هناك قناعة باللاعب، مشيرًا إلى أنه قام بأخذ العديد من الآراء الفنية، ولذلك قام بعرض اللاعب على مسئولي النادي وخصوصا أحمد حسام ميدو.

وقال سالم، خلال تصريحات تليفزيونية: "ميدو لديه طاقم اسكاوتنج خاص، بالإضافة إلى الطاقم الموجود في الزمالك، وكنا نسعى سريعا لحسم تلك الصفقة، ونجحنا في إقناع رئيس نادي نهضة الزمامرة، وكان من الصعب ضم صلاح الدين مصدق لأنه ينافس على الدوري المغربي ويتواجد في المركز الثاني".

وأضاف: "هناك البعض يحاول التقليل من نادي نهضة الزمامرة، وسأقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم، وهناك أحد المذيعين قال إن الزمامرة (درجة ثانية) في المغرب، والنادي فوضني لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعضهم لا يعلم شيئا ويريد التقليل من صلاح الدين مصدق لمجرد أنه انضم للزمالك، لكن لو انضم لناد آخر سيكون صفقة عالمية".

وتابع: "المفاوضات كانت صعبة للغاية مع نهضة الزمامرة لأنه يسعى للمنافسة على البطولة، والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، واللاعب خاض 17 لقاء منهم 9 لقاءات خرج بكلين شيت، وهو من أفضل الفرق في المغرب حاليًا، ونجح في التفوق على أندية كبيرة هناك، وكان من الصعب إقناع رئيس النادي التخلي عن اللاعب، لكن صلاح الدين مصدق تمسك بالانتقال للزمالك وتمسك بإتمام الصفقة في الميركاتو الشتوي".

واستطرد: "اللاعب المغربي يدرك قيمة الزمالك ويسعى للتواجد في منتخب المغرب، وهناك لاعبين آخرين تواجدوا في القلعة البيضاء وانضموا للمنتخب وبعد رحيلهم عن الفريق لم ينضموا مرة آخرى".

وأردف: "الزمالك يضيف لأي لاعب أو وكيل لاعبين، والزمالك اسم كبير، ولا يجب التقليل من أي صفقة أو اللاعب أو ناديه".

وواصل: "صلاح الدين مصدق لم يضع أي شروط للانضمام للزمالك، واللاعب متحمس للظهور بشكل جيد مع الفريق، وميدو نجح في إقناعه بالانضمام للزمالك، ونجحنا في تخفيض المقابل المالي على قسطين مقابل 300 ألف دولار، القسط الأول 100 ألف دولار حاليا، والقسط الثاني 200 ألف دولار في ختام الموسم".

واستكمل: "صلاح الدين مصدق شارك في التدريبات، وخضع للكشف الطبي اليوم، وتحدث مع جروس، والذي أكد حاجته للاعب خلال الفترة القادمة، وهو يجيد اللعب مساك والديفيندر والظهير الأيمن، وهي ميزة نالت إعجاب المدرب وميدو، وسيرتدي القميص رقم 15 محليًا و29 في بطولة الكونفدرالية".

وأتم: "أشكر جمهور نادي الزمالك الذي يساند ويدعم فريقه، ومجلس الإدارة، وكذلك حسين لبيب رئيس النادي وأعضاء المجلس، واحمد حسام ميدو، وكنا نسعى لضم أسماء آخرى للانضمام لنادي الزمالك، لكن الوقت كان ضيقا، وفي الميركاتو الصيفي القادم ستكون هناك مفاجآت وسيستم جديد للتعاقدات سواء لاعبين محليين أو أجانب".