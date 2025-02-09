شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: علاء نبيل يدعمنى دائما.. وأرفض العودة لمنصب المدرب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب، أنه لن يقبل العودة للعمل كمدرب عام فى المرحلة المقبلة؛ لأنه أصبح الرجل الأول ومن الصعب العودة للخلف، وقال: "لن أعمل كمدرب عام إلا فى النادى الأهلى".

وأضاف رياض، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت، أنه لا يمانع العمل فى أحد أندية الدورى الممتاز فى مصر ولكن بعد أن ينهى مشواره كمدرب مع منتخب الشباب 2007، وأنه حلم بتدريب منتخب مصر الأول وسعيد بدعم علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة له ولجميع مدربى المنتخبات فهو يعتبر بمثابة الأب الروحى لهم ويسعى لتوفير كل سبل النجاح.

وأعرب وائل رياض عن سعادته كونه المدرب المصرى الوحيد الذى تأهل للأولمبياد مرتين، لافتا إلى أنه يشعر بالفخر كونه ابن المنتخبات الوطنية ويقود أحد المنتخبات حاليا.

وقال رياض إنه بذل مجهودا كبيرا مع منتخب مصر 2005 ويعرف جيدا جميع اللاعبين وإمكاناتهم وبعد فترة طويلة من العمل استطاع أن يصل باللاعبين لمستوى جيد للغاية، وكان مستعدا لخوض أمم أفريقيا للشباب، لكنه فوجئ بإقصائه وتعيين ميكالى قبل البطولة بشهر، وهو ظلم كبير له من اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام.

وأشار إلى أنه كان يتمنى الاستمرار فى منتخب 2005 كى يجنى ثمار ما زرعه طوال فترة كبيرة، لافتا إلى أنه رفض عرضا مغريا من أحد الأندية الليبية ووافق على تدريب منتخب مصر 2010.

واختتم رياض تصريحاته بأن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، دعمه بقوة بعد تولى مهمة منتخب مصر 2007 مؤخرا، كما أن علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة يعمل بكل قوة لتوفير الأجواء المناسبة لنجاح المدربين مع المنتخبات.