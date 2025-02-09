بطولة إسبانيا: أتلتيك بلباو يعزّز مركزه الرابع بفوز كبير على جيرونا

الرياص - اسماء السيد - مدريد : عزّز أتلتيك بلباو سلسلته الإيجابية في الدوري الإسباني لكرة القدم بتخطيه ضيفه جيرونا 3 0 السبت ضمن المرحلة الثالثة والعشرين، محققا انتصاره الثامن مقابل ستة تعادلات في مبارياته الـ14 الأخيرة ضمن "لا ليغا".

ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع مبتعدا بفارق نقطة عن برشلونة الثالث الذي يحلّ ضيفا على إشبيلية الأحد.

في المقابل، تجمّد رصيد جيرونا عند 31 نقطة في المركز السابع، متكبدا خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم والثالثة في آخر أربع مباريات.

ويدين فريق المدرب إرنستو فالفيردي بانتصاره الثاني عشر في الدوري إلى لاعب الوسط أويان سانسيت الذي أحرز هاتريك وصل بها إلى 12 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات.

وافتتح سانسيت التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 42، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل إكماله الثلاثية في الدقيقة 79.

وعاد فياريال بنقاط الفوز الثلاث من ميدان لاس بالماس 2 1، رافعا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس مقابل 23 نقطة لأصحاب الأرض في المركز الخامس عشر.

ويدين الفريق الأصفر بفوزه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم والثاني تواليا للثنائي أليكس باينا وأيوزي بيريس صاحبي الهدفين في الدقيقتين 53 و66 تواليا، فيما أحرز البديل مانويل فوستر هدف لاس بالماس الوحيد (84) والذي انقاد لخسارة رابعة في آخر خمس مباريات مقابل تعادل واحد.

وقلب سلتا فيغو تأخره أمام ضيفه ريال بيتيس إلى انتصار 3 2 محققا فوزه الثامن في الدوري ورافعا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 29 نقطة في المركز العاشر.

ومنح الوافد الجديد من مانشستر يونايتد الإنكليزي الجناح البرازيلي أنتوني التقدم للفريق الأندلسي في الدقيقة العاشرة محرزا هدفه الأول بقميص بيتيس، ثم أضاف دييغو يورنتي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين.

وفي الشوط الثاني، قلّص فران بلتران الفارق (63)، قبل إدراك خافيير رودريغيس التعادل بعد ذلك بدقيقتين (65)، ثم أهدى السويدي فيليوت سويدبورغ النقاط الثلاث للمضيف بإحرازه هدف الفوز في الدقيقة 87، مانحا فريقه انتصارا أول في آخر خمس مباريات بالدوري.