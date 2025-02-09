شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد ناصر ماهر بعد مباراة القمة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد نادى الزمالك، خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، بعد إيقافه المتوقع لمدة 3 مباريات بعد الاعتداء بالضرب على محمد نصر لاعب الإسماعيلى خلال المواجهة التى جمعتهما مساء أمس الجمعة.

ووفقًا للائحة المسابقات فإنه يتم إيقاف اللاعب 3 مباريات فى حالة طرده بشكل مباشر للاعتداء بالضرب على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وهو ما ينطبق على حالة ناصر ماهر.

ويغيب ناصر ماهر عن 3 مواجهات للزمالك أمام فاركو وبتروجت والأهلى، على أن يعود فى مواجهة زد إف سي فى الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى.

ناصر ماهر يكشف سبب الاعتداء على لاعب الإسماعيلى

كشف ناصر ماهر عن سبب اعتدائه بالضرب على محمد نصر، حيث قال ناصر ماهر: "أولاً في البداية أنا بعتذر عن أي خطأ صدر مني وأي حد زعل مني وده كان رد فعل سريع مني بسبب شتيمة اللاعب لأهلي.. ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي، وآسف جدًا جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الإسماعيلي على المشهد غير اللائق والمنظومة بالكامل وأتمنى قبول اعتذاري".

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك قد قرر توقيع غرامة مالية كبيرة على ناصر ماهر لاعب الفريق، بعد تعرضه للطرد أمام الإسماعيلى فى مباراة أمس.

وقال عبد الواحد السيد، خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إنه قرر توقيع الغرامة على ناصر ماهر؛ بسبب ما بدر منه فى مباراة الإسماعيلى ما تسبب في طرده بعد نزوله بدقائق.

الزمالك يهزم الإسماعيلى

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل للزمالك مصطفى شلبى في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله محمد السيد ترجمها إلى هدف، مستفيداً من خطأ لاعب الإسماعيلى محمد نصر، قبل أن يضيف نبيل عماد "دونجا" الهدف الثانى فى الدقيقة (90+8)، وتعرض ناصر ماهر لاعب الزمالك للطرد المباشر في الدقيقة 85 بعد اعتدائه على محمد نصر لاعب الإسماعيلى.

طرد ناصر ماهر

أشهر الحكم طارق مجدى البطاقة لحمراء لناصر ماهر لاعب فريق الزمالك، بعد الاعتداء على محمد نصر لاعب الإسماعيلى، بدون كرة فى الدقيقة 85 من عمر المباراة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدورى.