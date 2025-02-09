أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 8 - 2 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 - 2 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها غلق القيد الشتوى بجانب تعاقد الزمالك مع المغربى صلاح مصدق.

انطلاق معسكر منتخب السيدات للصالات.. وقرعة الأمم الأفريقية 25 مارس

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إجراء قرعة أول بطولة للأمم الأفريقية للسيدات للصالات يوم 25 مارس المقبل، بمشاركة 9 منتخبات، والتى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل، بمشاركة 9 منتخبات هي: مصر، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، المغرب، السنغال، تنزانيا.. ويجري تحديد المنتخب التاسع بمعرفة "كاف" ويصعد منها الأول والثاني في الترتيب لكأس العالم بالفلبين خلال نهاية نوفمبر وأوائل ديسمبر المقبلين.

ميشالاك يجهز لفسخ تعاقده مع الزمالك وشكواه للفيفا بالاتفاق مع أحد السعودى

أصبح البولندى كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودى المعار لصفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجارى، أزمة كبيرة تواجه مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، فى ظل عدم موافقة اللاعب على فسخ تعاقده بالتراضى.

الزمالك يعلن ضم المغربى صلاح مصدق 3 مواسم ونصف الموسم.. فيديو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. أعلن نادي سيراميكا التعاقد مع محمد رضا بوبو قادماً من بيراميدز، لتدعيم خط الوسط في الانتقالات الشتوية والتي تنتهي اليوم بعد تمديدها بقرار من اتحاد الكرة.

أغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025.

فاز المصرى على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري،وسجل ثنائية الفريق البورسعيدى كريم بامبو بينما أحرز هدف زعيم الثغر يوسف أسامة نبيه.

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى ، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون، على منح مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري.

ينفرد ”الخليج 365” بنشر صورة من الخطاب المرسل من النادى الأهلى لنادى بوليسيا الأوكراني للتعاقد مع لاعبه أولكسندر نازارينكو، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية الذى كان يعد بمثابة "الملك" الذى أشار السويسري مارسيل كولر مدرب المارد الاحمر فى تصريحات سابقة لكونه اللاعب الذى ينقص شطرنج الأهلى. ننفرد بنشر خطاب الأهلي لطلب ضم الجناح الأوكراني أولكسندر نازارينكو

وسط تطلعات كبيرة، زار الفرنسي أرسين فينجر ، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، مقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، وأعطى شارة البدء لإطلاق مشروع المواهب بالاتحاد تحت رعاية "FIFA"، ورحب المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بأرسين فينجر، واصطحبه فى جولة تفقدية بمقر الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

تواصل قنوات أون سبورت نجاحاتها تحت إشراف الشركة المتحدة للرياضة ، في إطار تقديم كل ما هو جديد فى عالم الرياضة، حيث تذيع شبكة قنوات أون سبورت بداية من مباراة دور الثمانية لكرة اليد اليوم، السبت، 8 فبراير بين باريس سان جيرمان بقيادة الملك المصري يحي خالد ونادي نانت الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.