شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين كولومبى وإنجليزى لقيادة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة، بين خبير تحكيم كولومبى وآخر إنجليزى لقيادة لجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يحسم المجلس قراره النهائى خلال الساعات المقبلة.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر فيه عن أسباب تأخير التحرك لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية "الفجة" التي أثرت فى نتائج بعض المباريات الأخيرة بشكل مباشر، وتنذر بأزمات عديدة قادمة.

وطالب الأهلي بسرعة وفاء اتحاد الكرة بما تم الاتفاق عليه قبل بداية الموسم بإسناد رئاسة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي صاحب سيرة ذاتية مرموقة، مع توفير عوامل تساعده على النجاح، كما طلب النادي إسناد مباراته القادمة مع الزمالك المقرر لها 22 فبراير الجاري في بطولة الدوري إلى طاقم تحكيم أجنبي من أكبر الدوريات الأوروبية.