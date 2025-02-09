شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر: وقعت على عقود انضمامى للمحلة.. وهناك جلسة مع التحدى لفسخ عقدى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد ياسر لاعب نادي التحدي الليبي والبنك الأهلي والمصري السابق، عن توقيع عقود انضمامه لفريق غزل المحلة، وذلك في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال أحمد ياسر، في تصريحات تليفزيونية: "هناك جلسة مع نادي التحدي الليبي اليوم من أجل فسخ العقود وذلك من أجل سيستم الـTms".

وأضاف: "وقعت على عقود انضمامي لفريق غزل المحلة وأرغب في العودة لصفوف الفريق حاليًا".

واختتم: "سأكون متواجدا في المحلة غدًا أو بعد غد من أجل المشاركة في تدريبات الغزل والانضمام إلى صفوف الفريق".