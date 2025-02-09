شكرا لقرائتكم خبر عن 51 صفقة أبرمتها أندية الدورى الممتاز فى الميركاتو الشتوى بعد غلق القيد رسميا والان مع تفاصيل الخبر

نجحت أندية الدوري المصري الممتاز في إبرام 51 صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التي تم إغلاقها بشكل رسمي مساء اليوم السبت، لتدعيم صفوفها في الفترة المتبقية من منافسات الموسم الحالي، بعدما أظهرت منافسات الدور الأول من عمر الموسم الحالي وجود نواقص في بعض المراكز.

ونجح 14 ناديا في إبرام الـ50 صفقة، فيما لم تفكر 4 أندية في إبرام أية صفقات في يناير حتى الآن، أبرزها بيراميدز ومعه الإسماعيلي الممنوع من القيد، ومعهما فاركو وطلائع الجيش.

الأهلي

أشرف بن شرقي

نيجك جراديشار

مصطفى العش

أحمد رضا

قيد علي معلول

الزمالكأحمد حساممحمود جهادصلاح الدين مصدقأحمد الجفالي موردن سبورتمحمد هلالعلي فوزيأحمد يوسفمعتز زدامحسام حسنوليد علي المصريجون إيبوكامصطفى أبو الخير

أحمد علي

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