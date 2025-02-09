شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى: ورحمة إيهاب جلال ناصر ماهر سبنى بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالسبت، 08 فبراير 2025 11:31 م
روى محمد نصر لاعب الإسماعيلي كواليس المشادة التي صورتها الكاميرات مع ناصر ماهر لاعب الزمالك في مباراة الأمس الجمعة.
وأضاف نصر، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان هناك فاول محتسب لنا، والكورة مع ناصر ماهر فذهبت لأحصل عليها منه وجدته يسددها خارج الملعب".
وأضاف: "قمت بدفع ناصر ماهر بالطريقة التي التقطتها الكاميرات فتفاجأت من رد فعله يسبني بأبشع الألفاظ وما كان لي سوى ترديد نفس السباب له".
وتابع: "بعدها قام ناصر ماهر بضربي بالقلم، ورحمة إيهاب جلال أغلى شخص في حياتي هذا ما حدث بالحرف الواحد".
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