شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى: ورحمة إيهاب جلال ناصر ماهر سبنى بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر والان مع تفاصيل الخبر

روى محمد نصر لاعب الإسماعيلي كواليس المشادة التي صورتها الكاميرات مع ناصر ماهر لاعب الزمالك في مباراة الأمس الجمعة.

وأضاف نصر، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان هناك فاول محتسب لنا، والكورة مع ناصر ماهر فذهبت لأحصل عليها منه وجدته يسددها خارج الملعب".

وأضاف: "قمت بدفع ناصر ماهر بالطريقة التي التقطتها الكاميرات فتفاجأت من رد فعله يسبني بأبشع الألفاظ وما كان لي سوى ترديد نفس السباب له".

وتابع: "بعدها قام ناصر ماهر بضربي بالقلم، ورحمة إيهاب جلال أغلى شخص في حياتي هذا ما حدث بالحرف الواحد".