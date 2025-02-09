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لاعب الإسماعيلى: ورحمة إيهاب جلال ناصر ماهر سبنى بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر

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لاعب الإسماعيلى: ورحمة إيهاب جلال ناصر ماهر سبنى بألفاظ بذيئة ورفضت تحرير محضر

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

السبت، 08 فبراير 2025 11:31 م

روى محمد نصر لاعب الإسماعيلي كواليس المشادة التي صورتها الكاميرات مع ناصر ماهر لاعب الزمالك في مباراة الأمس الجمعة.

وأضاف نصر، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان هناك فاول محتسب لنا، والكورة مع ناصر ماهر فذهبت لأحصل عليها منه وجدته يسددها خارج الملعب".

وأضاف: "قمت بدفع ناصر ماهر بالطريقة التي التقطتها الكاميرات فتفاجأت من رد فعله يسبني بأبشع الألفاظ وما كان لي سوى ترديد نفس السباب له".

وتابع: "بعدها قام ناصر ماهر بضربي بالقلم، ورحمة إيهاب جلال أغلى شخص في حياتي هذا ما حدث بالحرف الواحد".

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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