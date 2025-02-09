شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 8 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 - 2 - 2025، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها غلق القيد الشتوى بجانب تعاقد الزمالك مع المغربى صلاح مصدق.

ميشالاك يجهز لفسخ تعاقده مع الزمالك وشكواه للفيفا بالاتفاق مع أحد السعودى

أصبح البولندى كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودى المعار لصفوف الزمالك حتى نهاية الموسم الجارى، أزمة كبيرة تواجه مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، فى ظل عدم موافقة اللاعب على فسخ تعاقده بالتراضى.

الزمالك يعلن ضم المغربى صلاح مصدق 3 مواسم ونصف الموسم.. فيديو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

أغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025.

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى ، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون، على منح مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري.

تواصل قنوات أون سبورت نجاحاتها تحت إشراف الشركة المتحدة للرياضة ، في إطار تقديم كل ما هو جديد فى عالم الرياضة، حيث تذيع شبكة قنوات أون سبورت بداية من مباراة دور الثمانية لكرة اليد اليوم، السبت، 8 فبراير بين باريس سان جيرمان بقيادة الملك المصري يحي خالد ونادي نانت الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة.