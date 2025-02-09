شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: فينجر أشاد بتجربتنا الاستثمارية فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نادي بيراميدز إن أسطورة التدريب الفرنسية أرسين فينجر، مدير إدارة تطوير كرة القدم العالمية، في الاتحاد الدولي، فيفا، أشاد بتجربة نادى بيراميدز، ودور تجربة النادي البارز في تطوير صناعة كرة القدم.

وأضاف نادي بيراميدز: "أشاد المدرب التاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي، بما يقدمه نادي بيراميدز في الفترة الحالية، ونجاحه في أن يكون منافسا على جميع البطولات، بين القطبين الأهلي والزمالك، ونجاحه في أن يضع بصمته، وأن يكون واحدا من أكبر الأندية في مصر والمنطقة العربية وقارة أفريقيا، خلال سنوات قليلة جدا".

وتابع المركز الإعلامى للنادى في بيان اليوم السبت: "فينجر أشاد برئيس بيراميدز ممدوح عيد، ووصف ما يقدمه بأنه أداءً رائعًا في قيادة بيراميدز، ووضع النادي حاليا يؤكد المجهود الكبير المبذول فيما وصل إليه، وواصفا نادي بيراميدز بأنه تجربة استثمارية رائعة في المنطقة، وتفيد كثيرا الاستثمار في كرة القدم.