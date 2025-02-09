شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: سعيد بأنى المدرب الوحيد الذى تأهل للأولمبياد مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل رياض المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2007، أنه سعيد للغاية كونه المدرب المصرى الوحيد الذى تأهل للأولمبياد مرتين، لافتا إلى أنه يشعر بالفخر كونه ابن المنتخبات الوطنية ويقود أحد المنتخبات حاليا.

وقال رياض، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت، إنه بذل مجهودا كبيرا مع منتخب مصر 2005 ويعرف جيدا جميع اللاعبين وإمكاناتهم وبعد فترة طويلة من العمل استطاع أن يصل باللاعبين لمستوى جيد للغاية وكان مستعدا لخوض أمم أفريقيا للشباب، لكنه فوجئ باقصائه وتعيين ميكالى قبل البطولة بشهر وهو ظلم كبير له من اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام.

وأضاف أنه كان يتمنى الاستمرار فى منتخب 2005 كى يجنى ثمار ما زرعه طوال فترة كبيرة، لافتا إلى أنه رفض عرضا مغريا من أحد الأندية الليبية ووافق على تدريب منتخب مصر 2010.

واختتم رياض تصريحاته بأنه دعم حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول بقوة بعد تولى مهمة منتخب مصر 2007 مؤخرا، كما أن علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة يعمل بكل قوة لتوفير الأجواء المناسبة لنجاح المدربين مع المنتخبات.