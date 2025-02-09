شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم 4 صفقات فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم صفوف الفريق، للمنافسة بقوة على جميع البطولات التى ينافس عليها الفارس الأبيض.

الزمالك نجح فى التعاقد مع محمود جهاد من نادى فاركو لمدة 4 سنوات ونصف، كما تم التعاقد مع أحمد حسام مدافع الجونة لمدة 4 سنوات ونصف، فيما تم التعاقد مع المغربى صلاح الدين مصدق مدافع فريق نهضة الزمامرة المغربي لمدة 3 سنوات ونصف، كما تم التعاقد مع التونسى أحمد الجفالى من نادى الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

وكان أحمد حسام ميدو عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك، قد قال: "عايز أطمن الجمهور وأقولهم إن شاء الله الدنيا تتظبط الفترة الجاية، بعد الصفقات التى تم إبرامها، ولكن في الآخر التدعيمات لا يمكن أن تتم في انتقالات واحدة".

وتابع عضو لجنة الكرة بالزمالك، إنه تم استطلاع آراء نجوم كبار فى المغرب وتونس قبل التعاقد مع أححمد الجفالى، وصلاح الدين مصدق، مؤكدًا أنهم تعاملوا مع الأمر الواقع، خاصة بسبب ضيق الوقت.

وعن تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو، قال ميدو: "سنبدأ فى ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم، وأبرزهم زيزو، وسنعقد جلسة مع اللاعب ووالده، ونتمنى تفهمه للوضع ووجوده يفرق مع الفريق، وسنحاول تجديد تعاقده، وفى حالة عدم الوصول لاتفاق فلن نهتم بالنادى الذى سينتقل إليه، وسنعلن كل شيء للجمهور بشكل واضح وما قدمناه من عروض، وما تنازل عنه اللاعب وسبب التعثر، لكن أتمنى الوصول لحل وتجديد العقد بما يتناسب مع إمكانيات الزمالك".