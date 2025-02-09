شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلن انتهاء موسم انتقالات الزمالك الشتوية بضم 4 لاعبين.. ويوضح موقف زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك، أنه تم إبرام 4 صفقات لتدعيم صفوف الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى أن الصفقات التى تم التعاقد معها جاءت وفقًا للخطة التى تم وضعها والإمكانيات المادية للقلعة البيضاء.

وقال ميدو، فى تصريحاته لـ"ملعب أون" مع الإعلامى سيف زاهر، إن الزمالك نجح فى ضم محمود جهاد وأحمد حسام، والمغربى صلاح الدين مصدق، والتونسى أحمد الجفالى.

وأضاف: "عايز أطمن الجمهور وأقولهم إن شاء الله الدنيا تتظبط الفترة الجاية، بعد الصفقات التى تم إبرامها، ولكن في الآخر التدعيمات لا يمكن أن تتم في انتقالات واحدة".

وتابع عضو لجنة الكرة بالزمالك، إنه تم استطلاع آراء نجوم كبار فى المغرب وتونس قبل التعاقد مع أححمد الجفالى، وصلاح الدين مصدق، مؤكدًا أنهم تعاملوا مع الأمر الواقع، خاصة بسبب ضيق الوقت.

وعن تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو، قال ميدو: "سنبدأ فى ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم، وأبرزهم زيزو، وسنعقد جلسة مع اللاعب ووالده، ونتمنى تفهمه للوضع ووجوده يفرق مع الفريق، وسنحاول تجديد تعاقده، وفى حالة عدم الوصول لاتفاق فلن نهتم بالنادى الذى سينتقل إليه، وسنعلن كل شيئ للجمهور بشكل واضح وما قدمناه من عروض وما تنازل عنه اللاعب وسبب التعثر، لكن أتمنى الوصول لحل وتجديد العقد بما يتناسب مع امكانيات الزمالك".