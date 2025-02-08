الامارات | «باك يارد نينجاز - جرافيتي» بطل تحدي الصغار في «ألعاب دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن نتائج «تحدي الصغار» الذي أقيم أمس في «داماك هيلز»، بمشاركة أكثر من 390 لاعباً ناشئاً من 56 فريقاً.

وجاءت النتائج النهائية لمنافسات «تحدي الصغار» التي تقام بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد» وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بتتويج فريق «باك يارد نينجاز - جرافيتي» بلقب «تحدي الصغار» 2025 بعد أداء استثنائي مكّنه من تصدر الترتيب برصيد 97.79 نقطة، فيما حلّ فريق «إمباير - بلوك 20» في المركز الثاني برصيد 94.71 نقطة، بينما جاء فريق مدرسة راشد بن حميد للبنين «حلقة 2» في المركز الثالث، محققاً 83.42 نقطة.

من جهته، أكد مدير «ألعاب دبي»، مروان بن عيسى، أن «تحدي الصغار يمثل فرصة فريدة لاكتشاف المواهب الرياضية الناشئة، وتعزيز ثقافة الرياضة لدى هذه الشريحة من الصغار»، مشيراً إلى أن «الحدث يجسد التزام دبي بتوفير بيئة تنافسية تفاعلية تمنحهم منصة مبتكرة لإبراز قدراتهم وتنمية مهاراتهم».

وقال إن «استضافة هذا الحدث المخصص لصغار السن تعكس أهمية الرياضة كوسيلة لتشكيل شخصية الناشئين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وهو ما شهدناه في النسخة السابقة، وعملنا على تطويره بشكل أكبر في النسخة السادسة من البطولة، وقد شهدنا اليوم تنافساً إيجابياً بين الفرق التي حرصت على التدريب خلال أشهر للمشاركة في هذه البطولة الاستثنائية».

وتابع: «نؤمن بأن الرياضة في هذه المرحلة العمرية ليست مجرد نشاط بدني، بل هي تجربة تعليمية تُغرس فيها قيم الالتزام، والعمل الجماعي، والمثابرة». وختم: «إن رؤية هؤلاء الأبطال الصغار وهم يتحدون أنفسهم، ويتعلمون أهمية العمل الجماعي، دليل واضح على نجاح (ألعاب دبي) كمنصة تحفيزية لتطوير الأجيال القادمة».

محطة رئيسة

يُعد «تحدي الصغار» محطة رئيسة في أجندة «ألعاب دبي»، تمت إضافتها إلى البطولة، للنسخة الثانية على التوالي، إذ تهدف هذه الفئة إلى تطوير إمكانات اللاعبين من الصغار الذين تراوح أعمارهم بين 10 أعوام و13 عاماً.

حضور جماهيري

شهد الحدث حضوراً جماهيرياً لافتاً، إذ تجاوز عدد الحضور 6000 متفرج، ما أسهم في خلق أجواء حماسية زادت من تفاعل اللاعبين مع المنافسات، كما تخللت البطولة فعاليات مصاحبة لتعزيز القدرات البدنية والأداء الرياضي.

أرقام من التحديات المقبلة

من المنتظر أن تستضيف بطولة «ألعاب دبي» 246 فريقاً ضمن مختلف الفئات، وتشمل: 84 فريقاً في تحدي الحكومة (رجال)، و28 فريقاً في تحدي الحكومة (سيدات)، ومثلها في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن.

مروان بن عيسى:

• الحدث يجسّد التزام دبي بتوفير بيئة تنافسية تفاعلية تمنح هذه الشريحة من الصغار منصة مبتكرة لإبراز قدراتهم.