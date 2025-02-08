شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الثالثة.. المصرى يعلن ضم أحمد على موهبة فريق النجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري عن تعاقده مع أحمد علي عامر لاعب فريق نجوم المستقبل مواليد 2004، وذلك لدعم هجوم الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة، حيث كان اللاعب مرشحاً في وقت سابق للانضمام إلى الزمالك.

ويعد أحمد علي ثالث صفقة شتوية للنادي المصري بعد ضم، مصطفى أبو الخير لثلاثة مواسم ونصف الموسم من الأهلي، وجون إيبوكا لنهاية الموسم من سيراميكا.

ويدرس مسئولو النادي المصري إيقاف التعامل مع نادي بيراميدز، بعد فشل انتقال محمد رضا بوبو صانع ألعاب الفريق السماوي إلى المصري خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصري كان أنهى اتفاقه مع بوبو على الإعارة وكذلك بيراميدز، قبل أن يعود مسئولو النادي السماوي للمطالبة بضم لاعبين مؤثرين بالمصري، فى مقدمتهم محمود جاد حارس المرمى، وأحمد عيد ظهير أيمن الفريق، ضمن الصفقة، وهو ما رفضه مسئولو المصري ليتراجع فى اللحظات الأخيرة عن استكمال ضم بوبو الذي انتقل إلى سيراميكا.