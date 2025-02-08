شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 8 / 2 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم السبت مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري، الأول جمعت المصري مع الاتحاد السكندري والثانية جمعت البنك الأهلي مع زد.

ويتربع إمام عاشور على قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف ومن بعده ناصر منسي.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت كالتالي:



جدول هدافي الدوري

البنك الأهلى يتعادل مع زد بهدف لمثله

تعادل البنك الأهلى وزد أف سى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في ختام فعاليات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دورى نايل.

وتقدم شادى حسين لزد من ضربة جزاء في الدقيقة 71، وتعادل أحمد ياسر ريان للبنك الأهلى في الدقيقة 91 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد زد إلى 15 نقطة في المركز الحادى عشر، بينما رفع البنك الأهلى رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

بامبو يقود المصرى للفوز على الاتحاد السكندرى بثنائية فى الدورى.. فيديو

فاز المصرى على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري،وسجل ثنائية الفريق البورسعيدى كريم بامبو بينما أحرز هدف زعيم الثغر يوسف أسامة نبيه.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ 13 فى ترتيب جدول الدورى برصيد 14 نقطة، من 12 مباراة، حقق الفوز فى 3 لقاءات، وتعادل فى مثلها وخسر 6 مواجهات، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 22 نقطة، من 12 مباراة، حقق الفوز فى 6 مباريات، تعادل فى 4، وخسر 2.