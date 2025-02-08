شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكتفى بـ3 صفقات فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى فريق سموحة بـ3 صفقات في الميركاتو الشتوي الذي أغلق اليوم، وذلك في إطار دعم صفوفه باللاعبين المميزين لتصحيح المسار في بطولة الدوري.

وضم سموحة كلا من: عمرو السيسي من مودرن سبورت في صفقة تبادلية مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري السابق، كما ضم علي عمرو من تيم إف سي، وأحمد حكم.

أغلق الجهاز الفني لفريق سموحة، بقيادة أحمد سامي، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس، الجمعة، فى الدوري الممتاز، وبدأ الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام بتروجت والمقرر لها 11 فبراير الجاري فى بطولة الدوري.

ويستعين سامي فى المباراة المقبلة بالقوة الضاربة المُتمثلة في تشكيل سموحة كالتالي: الهاني سليمان، هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعة، شريف رضا، عبد الرحمن عامر، محمد متولي كناريا، محمود صابر، محمد سالم، عبد الكبير الوادي، صامويل أمادي، حسين تيمور، عمرو السيسي، أبو بكر، على عمرو، محمد سعيد مكرونة، مصطفى البدري، أشرف مجدي، محمد مصطفى ميدو، إسلام عطية، محمد سعيد زيكا، محمد كونيه".