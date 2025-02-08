شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ختام بلاى أوف ربع نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 08 فبراير 2025 10:12 م
أقيمت اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية لبلاي أوف دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025.
وشهدت هذه الجولة فوز كل من: ووادي دجلة على الشمس 3-0 سبورتنج على سموحة 3-0 والأهلي على المقاولون العرب 3-0 والزمالك علي دلفي 3-1،
وبهذه النتائج تأهل إلى دور نصف النهائي كل من: الأهلي والزمالك ووادي دجلة سبورتنج.
حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم 12 فبراير الجاري موعدا لإجراء قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر للرجال والسيدات للموسم المحلي 2024-2025.
واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.
ينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.
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