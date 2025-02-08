شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى ختام بلاى أوف ربع نهائى دورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية لبلاي أوف دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من: ووادي دجلة على الشمس 3-0 سبورتنج على سموحة 3-0 والأهلي على المقاولون العرب 3-0 والزمالك علي دلفي 3-1،

وبهذه النتائج تأهل إلى دور نصف النهائي كل من: الأهلي والزمالك ووادي دجلة سبورتنج.

حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم 12 فبراير الجاري موعدا لإجراء قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر للرجال والسيدات للموسم المحلي 2024-2025.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباريات كأس السوبر المصرى للسيدات للموسم المحلى 2023- 2024 يومى الجمعة والسبت 14 و15 فبراير بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور.

ينطلق الدور قبل النهائى يوم 14 فبراير بمواجهتى الزمالك مع سبورتنج 6 مساءً والأهلى مع الشمس 8 مساءً، على أن يقام النهائى ولقاء تحديد صاحب البرونزية فى اليوم التالى بنفس التوقيت.