شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت ينهى التعاقد مع الفرنسى فرانك دوما.. وبن شيخة والبدرى أبرز المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو مودرن سبورت على إنهاء التعاقد مع المدرب الفرنسى فرانك دوما، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى الممتاز.

ويعمل مسئولو نادى مودرن سبورت على دراسة بعض السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب والمحليين، على رأسهم الجزائري عبد الحق بن شيخه وحسام البدرى، للتعاقد مع أحدهما لاستكمال المسيرة مع الفريق.

ويواجه فريق مودرن سبورت نظيره طلائع الجيش يوم الخميس المقبل الجولة الثالثة عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE” فى تمام الساعة الرابعة عصرا على ستاد السلام.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط.