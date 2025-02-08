شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل مع زد بهدف لمثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل البنك الأهلى وزد أف سى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في ختام فعاليات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دورى نايل.

وتقدم شادى حسين لزد من ضربة جزاء في الدقيقة 71، وتعادل أحمد ياسر ريان للبنك الأهلى في الدقيقة 91 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد زد إلى 15 نقطة في المركز الحادى عشر، بينما رفع البنك الأهلى رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن.

وجاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالى:-

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سيرجى اكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، جريندو

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور .



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحى، محمد فتحى، أحمد ياسر ريان، خالد عبد الشافى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولى، أحمد سعيد، حسن أحمد.



جاء تشكيل زد أف سى على النحو التالى:-

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: سامح إبراهيم، محمد إسماعيل، أحمد طارق، محمد أشرف.

الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا.

الهجوم: مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، شادي حسين.