شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات فى افتتاحية الجولة الـ21 للمحترفين غدا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأحد مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دورى المحترفين بمباريات غاية في القوة والندية، بعدما دخلت المسابقة مرحلة الجد، وأصبح لكل نقطة حسابها الخاص، سواء في القمة والذى تتصارع فيه خمسة أندية يصعد منها ثلاثة لدورى الأضواء، أو في منطقة الهبوط التى سيهبط منها ثلاثة أندية للقسم الثانى ب.

مباريات الجولة الـ21 من دورى المحترفين

• سبورتنج – بلدية المحلة 3 م الأحد

• الداخلية – المقاولون الأحد 3 م

• القناة – السويس الأحد 3 م

• أبو قير – راية الأحد 3 م

• لافيينا – دجلة الأحد 3 م

• وى – بترول أسيوط الأحد 3 م

• الكهرباء – أسوان الأحد 3 م

• السكة الحديد – المنصورة الأحد 5.30 م

• طنطا – بروكسى الإثنين 3 م

• الترسانة – ديروط الإثنين 5.30 مساء