شكرا لقرائتكم خبر عن زد والبنك الأهلى وبتروجت يكتفون بصفقة وحيدة فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

اكتفت أندية زد والبنك الأهلي وبتروجت بإبرام صفقة وحيدة لكل منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد غلق باب القيد بشكل رسمي في السابعة مساء اليوم السبت.

وتعاقد نادي زد مع البوروندي رافائيل يورك ظهير أيسر في صفقة انتقال حر وكان يلعب في الدوري السويدي.

فيما تعاقد البنك الأهلي مع حسن أحمد، بينما تعاقد بتروجت مع أدهم حامد لمدة موسمين ونصف قادما من البنك الأهلي.

وأنهى مسئولو نادى زد الاتفاق مع السويدي من أصل بوروندي رافائيل يورك لاعب وسط بوخوم الألماني السابق في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبلغ يورك 25 عاماً ولا يرتبط مع أي نادي في الوقت الحالي وتم الاتفاق معه لتدعيم صفوف زد في صفقة انتقال حر، كما أنه يجيد اللعب في مركز وسط الملعب والجبهة اليسرى.

ومن المنتظر أن يكتفي مسئولو نادى زد بضم يورك في الميركاتو الشتوي الحالي وعدم إبرام صفقات جديدة حتى موعد غلق باب القيد يوم 8 فبراير الجاري.

يذكر أن زد وافق على إعارة مدافعه مصطفى العش إلى النادي الاهلي حتى نهاية الموسم الحالي مع أولوية الشراء بدون وضع بند أحقية الشراء.