شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكتفى بصفقتين فى مركز المهاجم بميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

اكتفى نادي إنبي بإبرام صفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد غلق باب القيد.

وتعاقد إنبي مع المهاجم حسام إيفونا من الجونة، كما تعاقد النادي البترولي مع أحمد زكى من مسار.

وتمسك أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي بخدمات ثنائي الفريق أحمد كالوشا ومصطفى شكشك بعد العروض التى تلقوها خلال الساعات الماضية، خاصة أنهم من أعمدة الفريق الأساسية.

كما رفض مسئولو نادى إنبى كل العروض التي تلقاها أحمد أمين "أوفا" مهاجم الفريق البترولى؛ بسبب ضعف المقابل المادى الذى لا يلبى طموحات النادى في سياسته التي يعتمد عليها في الاستفادة من بيع النجوم وتسويقهم بأعلى مقابل مادى.