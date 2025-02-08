شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز والإسماعيلى وفاركو والطلائع بدون صفقات فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أغلقت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025، والذى كان بدأ في الأول من يناير الماضي وحتى اليوم 8 فبراير، خرجت 4 أندية بدون إبرام أي صفقات لتدعيم صفوفها.

وجاء فريق بيراميدز متصدر مسابقة الدورى، فى مقدمة الأندية التى لم تبرم أى صفقات لتدعيم صفوفه، خاصة أن الفريق السماوى خرج منه يوسف أسامة نبيه لنادى الاتحاد السكندرى، ورضا بوبو لنادى سيراميكا، وأحمد فوزى وعماد ميهوب لنادى المحلة.

كما لم يبرم نادى الإسماعيلى وفاركو أى صفقات بسبب إيقاف قيدهما، فيما اكتفى طلائع الجيش بلاعبي فريقه الحاليين ولم يبرم صفقات جديدة.