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الامارات | العربي يستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى

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محمد فاضل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق العربي على مضيفه يونايتد بثلاثية نظيفة اليوم السبت على ملعب مدينة دبي ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم برصيد 30 نقطة فيما تجمد رصيد يونايتد عند 21 نقطة بالمركز الخامس.
وسجل أهداف العربي راشد عيسى في الدقيقة (44)، والأردني فارس غطاشة (79)، والمصري أحمد السيد (83).

وفي مباراة ثانية، فاز الظفرة على "غلف إف سي" 5-1 ليصبح رصيده 30 نقطة في المركز الثاني وبقي رصيد "غلف إف سي" عند ست نقاط بالمركز الأخير.

سجل أهداف الظفرة الفرنسي موهامد لامين هدفين (64 و40) وريان يسلم (45) والمغربي محمد الخلوي (68) وأحمد العطاس (82)، ولفريق "غلف اف سي" طارق خالد (89).

وتستكمل المباريات غداً الأحد بأربع مواجهات يلتقي فيها الفجيرة مع حتا، والحمرية مع دبا، وغلف يونايتد مع الذيد، والإمارات مع مصفوت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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