الامارات | 9 ميداليات لمنتخب الإمارات و22 للأندية في كأس العرب للتايكواندو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني تسع ميداليات ملونة خلال مشاركته في بطولة كأس العرب للتايكواندو التي اختتمت اليوم السبت في مجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ونظمها اتحاد الإمارات، ونادي الفجيرة للفنون القتالية بالتعاون مع الإتحاد العربي للعبة، وشهدت أيضاً تتويج لاعبي ولاعبات أندية الدولة بـ 22 ميدالية ملونة.

على صعيد أعضاء المنتخب الوطني، أحرزت لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية والمنتخب الوطني مزون عيسى ميدالية ذهبية، ونالت زميلتها لاعبة نادي الشارقة للمرأة آمنة اللوغاني الفضية، فيما توج سبعة أبطال بالميدالية البرونزية هم: مروان علي، ومحمد سيف، وسارة راشد الكتبي، وماريا الانصاري، وماجدة الكتبي، وهيا تمام، ورانيا النعيمي.

وعلى صعيد أندية الإمارات، تقلدت لاعبة نادي الشارقة لرياضة المرأة يمنى ياسر الميدالية الذهبية، وزميلتها سلمى احمد الفضية، مقابل 20 برونزية للاعبي ولاعبات أندية الفجيرة للفنون القتالية، والشارقة للدفاع عن النفس، والشارقة الرياضي والشارقة لرياضة المرأة.

من جهته، قال مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية ومدير بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية للتايكواندو نادر أبو شاويش لـ«الإمارات اليوم»: «إن تنظيم بطولات متعاقبة للتايكواندو أحدث نقلة نوعية وطور من التايكواندو الإماراتية والعربية بتوفير فرصاً تنافسية واسعة».

وأضاف: «نجحت هذه البطولات في استكشاف لاعبين مميزين ومنهم البطل أحمد خميس من نادي الفجيرة للفنون القتالية الذي تمكن من الفوز بأول ذهبية عربية في بطولة الجائزة الكبرى (غراند سلام للشباب 2024) التي أقيمت في الصين إضافة الى ميداليات دولية للاعبين آخرين، ما يعكس تحقيق احد اهم الاهداف المرجوة».

وتابع: «نظم نادي الفجيرة للفنون القتالية خمس بطولات في كأس العرب، و12 بطولة للفجيرة الدولية للتايكواندو، وفي جميع هذه البطولات كان هنالك لاعبون دوليون، وكانت هنالك فوائد فنية جمة».

وتابع: «طورت هذه البطولات ثقافة ممارسة التايكواندو بشكل واسع، ومهدت لاحقاً لمشاركتهم في بطولات دولية كبرى بعد تطور مستوياتهم».

وختم: «الفجيرة ستستضيف في مايو المقبل منافسات بطولة العالم للناشئين ما يؤكد العمل بالاستدامة ويدعم خطط اتحاد التايكواندو في تطوير اللعبة».