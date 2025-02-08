شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفع اسم حمزة المثلوثى من القائمة لقيد الجفالى والان مع تفاصيل الخبر

رفع مسئولو نادى الزمالك اسم التونسي حمزة المثلوثي من قائمة الفريق،بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتأتى خطوة الزمالك برفع اسم المثلوثي من أجل الاستفادة بقيد التونسي أحمد الجفالى الوافد الجديد للقلعة البيضاء، خاصة أن المثلوثى سيحتاج إلى وقت طويل للتعافى من الإصابة.

ويصل اللاعب التونسي أحمد الجفالي،لاعب نادي الاتحاد المنستيري التونسي، إلى القاهرة غداً الأحد من أجل الانضمام لصفوف نادي الزمالك والانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، وأنهى مسئولو الزمالك كافة الاتفاقات المالية مع النادي التونسي لحسم صفقة الجفالي، ووقع اللاعب عقود انتقاله للأبيض لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 500 ألف دولار، وحصل الاتحاد المنستيري على 200 ألف دولار و300 ألف دولار سيحصل عليها نهاية الموسم.

وبات الميركاتو الشتوى في نادى الزمالك على وشك الانتهاء، حيث سيغلق باب القيد المحلي فى السابعة مساء اليوم، السبت، ويعتبر صلاح مصدق الصفقة الأجنبية الأولى التي حسمها النادى، وسيكون التونسي أحمد الجفالي هو الصفقة الأجنبية الثانية.

واتفق الزمالك مع صلاح مصدق على التوقيع لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، مقابل 750 ألف دولار، يحصل على 100 ألف دولار عند التعاقد، وفى الموسم الثانى 300 ألف، والموسم التالى 350 ألف دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذى ابتعدت فيه صفقة الجزائري عادل بولبينة لاعب بارادو الجزائري بسبب عدم التوصل لاتفاق نهائي مع ناديه لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حسبما أعلن حسان زاطشي رئيس النادي.