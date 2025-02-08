شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف محاولاته لحل أزمة ميشالاك قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم، في الساعات القليلة المقبلة، لحل أزمة البولندي كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي المعار إلى القلعة البيضاء، من خلال منحه جزءاً من مستحقاته المالية وجدولة المتبقى تمهيداً لرفع اسمه من "السيستم" وقطع إعارته بالتراضي.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى رفع اسم ميشالاك من قائمة الفريق من أجل الاستفادة بمقعده بجلب لاعب أجنبي جديد، والأقرب سيكون كاليب زادي سيري المحترف في الدوري الصربي.

وكان الزمالك أخطر ميشالاك بالمران الفردى مع 5 لاعبين بناءً على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس، حيث خاض اللاعب التدريبات الفردية تحت قيادة مدرب في الجهاز الفني، الأمر الذى اضطر اللاعب إلى تصوير الواقعة بهاتفه الشخصي.

وأكد المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن موقف ميشالاك يحمل كل الاحتمالات الفترة الحالية، وعودته للمران الجماعى لا يعنى بالضرورة استكمال مهمته مع الفريق، ولكن الجهاز الفني للفريق هو المنوط به حسم مصير اللاعب.

ميشالاك كان عقده مع أحد السعودى مليونا و800 ألف دولار، وتنازل اللاعب عن 500 ألف دولار مقابل انتقاله للزمالك، لتصبح قيمة عقده مليونا و300 ألف دولار يتحمل منها الزمالك 700 ألف دولار ويتحمل نادى أحد 600 ألف دولار، ورفض اللاعب فكرة قطع الإعارة دون الحصول على مستحقاته كاملة، خاصة بعدما تنازل عن 500 ألف دولار مقابل الانتقال للزمالك.