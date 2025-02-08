شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي 2-0 فى بطولة الجمهورية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على الأهلي بثنائية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الجمهورية للناشئين. أحرز ثنائية الزمالك كل من آدم محمد القزاز، وأدهم محمد.

وحرص على حضور المباراة كل من بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

كما شهدت المباراة تواجد أنطوني بافو مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسكوت ليبي أخصائي اكتشاف المواهب بالاتحاد الدولي، بالإضافة إلى علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد الجوهري مدير مشروع اكتشاف وتنمية المواهب بالاتحاد المصري، والجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف.

ويقود فريق 2009 كل من: " سامي عبد الحليم مدرباً، معتز صلاح مساعداً للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدرباً لحراس المرمى، خالد عمران إدارياً، ماهر محمد أخصائياً للإصابات والتأهيل، سيد معتز معداً بدنياً، عمرو عيسى محللاً للأداء، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات".