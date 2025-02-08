شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وديات عالمية لمنتخب الناشئين مع إسبانيا والبرتغال استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى اتحاد كرة اليد ، برئاسة خالد فتحي، الاتفاق على خوض منتخب الناشئين الذي يدربه طارق محروس 4 مباريات ودية دولية مع منتخبي إسبانيا والبرتغال خارج الديار، خلال الفترة من 11 إلى 17 مارس المقبل، استعداداً لبطولة العالم المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل بمصر.

وبذل أمين الصندوق نبيل خشبة مجهودا كبيرا من أجل التنسيق مع الاتحادين الإسباني والبرتغالي لتحقيق أقصى استفادة لمنتخب الناشئين بعناصره الواعدة قبل المونديال وتجهيزه على أفضل طريقة ممكنة.

واستقر اتحاد اليد على خوض منتخب الناشئين مجموعة من المباريات الودية الدولية الأخرى خلال الفترة المقبلة لتجهيز المنتخب بأفضل شكل ممكن لخوض بطولة العالم في ظل الرغبة في المنافسة على اللقب.

وكان منتخب الناشئين خاض مباراتين وديتين قويتين أمام التشيك بالقاهرة بالمركز الأولميبي بالمعادى.

وأكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد دعمه الكامل لمنتخب الناشئين قبل خوض بطولة العالم المقبلة مشيرا إلى ثقته الكاملة في قدرات الجهاز الفني بقيادة المخضرم طارق محروس واللاعبين على تقديم بطولة عالمية تليق بمنظومة كرة اليد المصرية .