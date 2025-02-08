شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعافى عمر جابر من الإصابة واستمرار تأهيل عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

انتظم عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، السبت ،على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وتسببت فى غيابه عن الأبيض في لقاء الإسماعيلي الأخير.

وشارك عمر جابر فى التدريبات البدنية والفنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

بينما أدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني اللاعب من آلام فى الظهر وعضلة السمانة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز عبد الله السعيد للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب.