شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أنهى المصرى البورسعيدى الشوط الأول متقدماً على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري،وسجل كريم بامبو هدف الفريق البورسعيدي في الدقيقة 20.

وبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، كريم بامبو ، خالد الغندور ، ليستويل أمانكونا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، عمرو سعداوي، أمادو با، سامادو أتدجيكو، أحمد القرموطي، صلاح محسن، جون إيبوكا.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: صبحي سليمان لحراسة المرمى، أحمد أيمن، عبد الله بكري، محمود متولي، كريم الديب لخط الظهر، مورو ساليفو، محمد المغربي ، اسلام مرزوق كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، شكري نجيب، هشام عادل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فان ديريك.

فيما ضمت قائمة البدلاء، أحمد دعدور، محمود شبانة ، محمود علاء ، محمد فارس ، أحمد الشيمي ، سمير فكري ، عبد الغني محمد ، يوسف أسامة نبيه ، وفادي فريد.

الاتحاد السكندرى يدخل المباراة محتلاً المركز الـ 13 بترتيب جدول الدورى، برصيد 14 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 3 لقاءات، وتعادل فى 3 وخسر 5، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، من 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 مباريات، تعادل فى 4 وخسر 2.