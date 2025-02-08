شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على الزمالك 13- 7 فى الشوط الأول بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقدم فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 13-7 فى الشوط الأول بقمة الدور الثانى من دورى العمومى للموسم المحلى الحالى 2024 - 2025 على صالة الزمالك.

وحقق فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا الفوز على الزمالك مؤخرا بنتيجة 27-21 فى ربع نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2024 - 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتأهل إلى نصف النهائى، بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 10-9 لصالح الأهلى.

ونجح مؤخرا فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك فى تحقيق الفوز على الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 32-31 برميات الجزاء فى قمة ثاني جولات دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025.

كما أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك والمحدد لها 27 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.