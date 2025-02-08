شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر برابطة الأندية: إيقاف ناصر ماهر 3 مباريات وغيابه عن مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر برابطة الأندية المصرية المحترفة ، أن اللائحة تنص على إيقاف ناصر ماهر لاعب الزمالك 3 مباريات، بعد حصوله على الطرد فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بالدورى المصرى.

وقال المصدر، إن اللائحة تنص على أنه حال حصول اللاعب على الطرد بسبب الاعتداء على الخصم دون كرة فالعقوبة تبدأ بالإيقاف 3 مباريات، ثم يتم تغليظها حال التكرار تدريجياً.

وأضاف المصدر، أن ناصر ماهر سيتم إيقافه 3 مباريات، وفقاً للائحة، ما يعنى غيابه عن مباراة القمة أمام الأهلى 22 فبراير الجارى.